Ülke genelinde 57 bin 107 personelin katılımıyla ''yasa dışı bahis'' ve ''kumar'' denetimi yapıldı

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:17 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:21

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri" suçlarına yönelik ülke genelinde 57 bin 107 personelin yer aldığı uygulama gerçekleştirildi.

"Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi" kapsamında yasa dışı bahis oynatan 75 kişi ile bahis oynayan 91 kişi hakkında idari işlem uygulandı, 19 kişi gözaltına alındı, aranan 388 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin "Kumar/Oyun Makineleri" uygulamasında da 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernek denetlendi. Bu denetimlerde 47 kişi gözaltına alındı, aranan 360 kişi yakalandı. Ayrıca 119 kişi hakkında adli işlem, 6 bin 913 kişi, 107 iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Bu arada maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 91 kişiye idari para cezası kesildi, 26 kişiye de adli işlem uygulandı.

Denetimlerde 6 bilgisayar, bir yazıcı, 26 bin 427 lira, 3 tabanca, 7 av tüfeği, 55 mermi, kurusıkı tabanca, 23 oyun makinesi, 10 tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 1355 gümrük kaçağı sigara, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi.