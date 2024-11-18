İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu, 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde 'Kalkan-30' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 bin 400 personel ve 7 bin 347 ekibin katılımıyla; 5 bin 94 noktada, 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yerin denetlendiğini açıkladı. Metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını; ayrıca, 17 otomobil, 3 tekne/bot, 8 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin de ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını aktardı.

Operasyonlarda birlikte çalışan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Ülkelerine geri gönderilecekler

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