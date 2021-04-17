Ülke genelinde ''kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması'' yapıldı

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:26 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:36

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire başkanlıklarının koordinasyonunda genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla yapılan uygulamaya, 8 bin 463 ekipte görevli 31 bin 90 personel katıldı.

Ekiplerce, 27 bin 900 kahvehane/kıraathane, 840 dernek ve kooperatif eş zamanlı denetlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 47 kişi gözaltına alındı, 634 aranan şüpheli yakalandı, 1204 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Ayrıca 117 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem uygulanırken 56 iş yeri de kapatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, maske takmayan, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uymayan 2 bin 187 kişiye idari para cezası, 3 kişiye ise adli işlem uygulandı.

Yapılan aramalarda, 6 tombala makinesi, 6 oyun makinesi, 4 sigaramatik, 3 kumar makinesi, çok sayıda ateşli silah, uyuşturucu madde ile kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş gibi malzemeler ele geçirildi.