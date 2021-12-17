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Ülke genelindeki ''güvenli eğitim'' uygulamasında 694 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde, polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 694 şüpheli yakalandı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 12:08 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 12:08
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı yapılan "güvenli eğitim" uygulamasında, okul servis araçları ve personeli denetlendi.

Uygulamaya, 12 bin 961 karma ekipte 43 bin 561 emniyet ve jandarma personeli katıldı.

63 bin 783 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, "emniyet kemeri takmamak", "araç muayenesi yaptırmamak, "okul servis araçları yönetmeliğine uymamak", "fazla yolcu taşımak" başta olmak üzere tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 1969 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün de belgesi alındı.

24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 33 bin 940 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 25 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 694 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 8 kayıp çocuk bulundu.

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