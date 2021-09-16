Ülke liderleri duyurdu: ABD, İngiltere ve Avustralya'dan yeni ittifak grubu

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 01:48 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 01:48

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısına İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison da sanal olarak katıldı.

Söz konusu ülke liderleri, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu duyurdu.

Biden, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Avustralya ve İngiltere ile ortaklıklarının uzun yıllara dayandığının altını çizerek 21. yüzyılda karşılaşılan zorluklarla da birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

"ŞU ANDA BÖLÜNMEMİZ YA DA BİRBİRİMİZDEN AYRIŞMAMIZ İÇİN MANTIKLI BİR NEDEN YOK"

Hint-Pasifik bölgesindeki mevcut durumun da bu 3 ülkenin iş birliği yapmasını gerektirdiğini vurgulayan Biden, "Şu anda bölünmemiz ya da birbirimizden ayrışmamız için mantıklı bir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "AUKUS altında en kilit proje olarak, Avustralya'nın konvensiyonel silahlı nükleer enerjili denizaltı edinmesi için istişareleri başlatıyoruz. Burada nükleer silahlı denizaltından değil, nükleer reaktörlerle çalışan konvensiyonel silahlı denizaltılardan bahsediyoruz. Bu teknolojinin güvenli olduğu doğrulandı. ABD ve İngiltere on yıllardır bunu kullanıyor." ifadesini kullandı.

Gelecek 18 ay boyunca söz konusu istişarelerin süreceğine işaret eden Biden, bu istişarelerin yürütülmesi için ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e talimat verdiğini ve Savunma Bakanlığının Enerji ve Dışişleri Bakanlıkları ile çalışacağını söyledi.