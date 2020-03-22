AA 22 Mart 2020 Pazar 07:46 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 07:46

Merkezi Paris'te bulunan Baraka City'nin kurucusu ve yöneticisi İdriss Sihamedi, sosyal medya hesabından, "Mask4France" etiketiyle yardım kampanyası başlattı.

Sihamedi, Erdoğan ve Türk Hava Yollarına, ülkede salgınla mücadele eden sağlık personeli için 1 milyon maske yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Son günlerde, Kovid-19 ile mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Fransa'da son resmi verilere göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı 14 bin 459'a çıktı.