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Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü bildirdi.

AA15 Aralık 2024 Pazar 07:57 - Güncelleme:
Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından önce "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 6 Aralık'ta 310, 7 Aralık'ta 176 ve 8 Aralık'ta 240 olduğunu bildirdi.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra ise gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyeli sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 Aralık tarihinde 1259 Suriyeli, 10 Aralık tarihinde 1669 Suriyeli, 11Aralık tarihinde 1293 Suriyeli, 12 Aralık tarihinde 1553 Suriyeli, 13 Aralık tarihinde 1847 Suriyeli. Göç yönetimini, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyeli ülkelerine döndü.

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