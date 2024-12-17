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Ülkelerine dönerken Türkiye'yi unutmuyorlar: Bize iyi baktılar sağ olsunlar

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. 12 yıl sonra ülkesine dönmek izin Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Ali Cevher, “Şimdi memleketimiz olan Suriye'nin Halep şehrine dönüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkürler” dedi.

DHA17 Aralık 2024 Salı 13:45 - Güncelleme:
Ülkelerine dönerken Türkiye'yi unutmuyorlar: Bize iyi baktılar sağ olsunlar
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Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin farklı kentlerinden Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyelilerin burada yapılan işlemlerinin ardından çıkışları gerçekleştiriliyor. Sınır kapısında bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine müracaat eden Suriyeliler yapılan işlemlerin ardından Halep, İdlip, Humus, Şam gibi kentlere gidiyor.

2012 yılında Suriye'nin Halep bölgesinden gelerek Türkiye'ye sığınan Ali Cevher, memleketine dönmek için heyecanlı olduğunu belirterek, "Yıllarca burada yaşadık, bize iyi baktılar sağ olsunlar. Şimdi memleketimiz olan Suriye'nin Halep şehrine dönüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkürler, bize kapılarını açtılar" dedi.

Savaşın ilk zamanlarında Türkiye'ye gelerek Kilis'te yaşamaya başladığını ifade eden Abdulfettah Mathar ise Esad rejiminin ardından doğup büyüdüğü Halep'e gideceğini ifade ederek, "Savaş sonrası Türkiye bize kapılarını açtı, 14 yıl Kilis'te yaşadım. Bize ekmek verdiler, iş verdiler. Şimdi Halep'e dönüyorum, artık orada yaşayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

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