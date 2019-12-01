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Ülkelerine gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 21'e yükseldi

İçişleri Bakanlığınca 3 haftada 21 yabancı terörist savaşçı (YTS) ülkelerine sınır dışı edildi, geri gönderme merkezlerinde 938 yabancı terörist savaşçı kaldı.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca YTS'lerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu öğrenildi.

- GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE 938 YTS KALDI
 

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları geri gönderme merkezlerinde halen 938 yabancı terörist savaşçı bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Kasım'da İzmir'de düzenlenen "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

- 8 BİN 922 YTS'NİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENDİ
 

Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince son iki yılda terör örgütü DEAŞ'ın 5 eylem girişimi önlendi.

Bu yıllarda, yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellendi.

Türk yolculara skandal muamele!

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