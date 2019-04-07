Ülkemizde naylon poşet kullanımı yüzde 70 azaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı’nda Sıfır Atık Projesi’ni anlattı. Emine Erdoğan konuşmasında, “Dünyamız sanayi öncesi döneme göre 1 derece ısınmış durumda. Tahminler 2030 sonrasında küresel ısınmanın 1,5 derece sınırını aşacağını gösteriyor. Ve bu ısınmadan en çok mega kentler etkilenecekler. Yangınlar yüzde 37 oranında artacak” dedi.

Erdoğan, “Buzullardaki erime sahillerde yaşayan 400 milyon insanı büyük risk altına sokacak. Böylesi büyük sorunlarla karşı karşıya geldiğimizde, çözümü hükümetlerde, büyük şirketlerde ararız. Oysa çevreci bir ekonomi var etmenin temelinde bizim davranış biçimlerimiz yatıyor” diye konuştu.

GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

‘Bu bağlamda yerleşik tüketim kültürümüzü yeniden gözden geçirmeliyiz” diyen Emine Erdoğan şunları söyledi: “Bugün en yaygın pazarlama stratejisi insanları mutlaka bir şeye ihtiyacı olduğuna inandırmaktadır. Oysa güzel bir Arap atasözü şöyle diyor “İhtiyacı olmayan şeyi alan kişi, ihtiyacı olan şeyi satar” Kuran-ı Kerim’deki “Biz her şeyi bir denge ve ölçüde yarattık” ayetinin bizi yer yüzünün dengelerini korumaya ve çevre duyarlılığına davet ettiğini düşünüyorum. Yeryüzünde vakarlı bir Müslüman yürüyüşü, ardında bıraktığı karbon ayak izini de hesap etmek demektir. Zira Mümin bütün varlığa karşı hürmetkar olandır. Diğer canlıların hak ve hukukuna saygı duyan, her türlü aşırılıktan kaçınandır. Ve en medeni yaşamın aslında en sade yaşam olduğunu bilendir.”

ÇEVREYE DUYARLILIK

Ülkemizde naylon poşet kullanımı yüzde 70 azaldığını belirten Erdoğan, “Dünya yeni bir doğum süreci geçirirken hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Çevre duyarlılığı da ortak gündemlerimizden bir tanesidir. Biz hızlı gitmenin bizi bir yere vardırmayacağını biliyoruz. Bu nedenle siz gençlerle, medeniyetin, insanlığın, sosyal adaletin ve vicdanın en ileri mertebelerine yol almak istiyoruz. Gençlerin içindeki dönüştürücü gücü, doğru alanlara kanalize ederek birlikte çalışma yöntemlerini geliştirmektir. Biz yalnızca nüfusu genç olan değil, denetim anlayışı genç olan bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda ülkemizde seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdik” ifadelerini kullandı.