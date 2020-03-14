star.com.tr 14 Mart 2020 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:07

Dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı Covid-19 (koronairüs) karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almada başarısız örnekler sergilerken Türkiye'nin geldiği nokta büyük övgü topluyor.

Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını konusunda hükümetin izlediği politika Türkiye'nin sağlık sistemi konusunda ne kadar hazırlıklı olduğunu öne çıkardı. Bu hazırlıkların Türkiye'de sadece koronavirüs ile değil her türlü Pandemi ile alaklı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Nisan 2019'da Küresel Grip Salgını (Pandemi) ile mücadele genelgesi yayımlaması ile gözler önüne serildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemi bir kez daha gözler önüne serildi

Koronavirüse karşı ülkemizin verdiği etkili mücadelede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma yönünde sağladığı avantaj bir kez daha görüldü.

Parlementer sistemde hükumetlerin karar alabilmeleri için bakanlar kurulunda oybirliği sağlaması şartı, önemli zafiyetlere ve zaman kayıplarına neden oluyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nde Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüm bakanların harekete geçmesi imkanı bulunuyor. Bu durum ise virüse karşı alınan önlemlerin hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçmesini sağlıyor.

Küresel Grip Salgını (Pandemi) Genelgesinde alınacak önlemler ve ulusal hazırlık plânın yer alıyor. İşte o genelge:

Cumhurbaşkanlığı'nın Nisan 2019'da yayımladığı Küresel Grip Salgını (Pandemi) ile Mücadele Genelgesi'nini Resmi Gazate'de yayımlanan nüshasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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