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Ülkenin kuzeybatısı için sağanak uyarısı

Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 09:02 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatleri itibarıyla söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya'nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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