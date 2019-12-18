'Ülkeyi HDP’ye dar edeceğiz'

18.12.2019 01:30 - Güncelleme: 18.12.2019 01:31

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’nde, PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının döneceği günü umutla bekleyen ailelerin, gözü yolda kulağı gelecek müjdeli bir haberde. Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinden 2015 yılında kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya için nöbet tutan Yasin Kaya, “Hatice Ceylan’ın çocuğu geldi, bize bir umut verdi. İnşallah bizim çocuklarımızda bir gün kaçıp gelecekler, adalete teslim olacaklar” dedi. Kaya, kızı Çiğdem’e de “Beni görüyorsan kaç gel, adalete teslim ol. Adalet bizim annemiz ve babamız” diye seslendi.

ACIMIZI ÇIKARACAĞIZ

Ağrı’da lise öğrencisiyken kaçırılan 17 yaşındaki kızı Hayal için, 3 yaşındaki küçük kızı Asmin ile birlikte evlat nöbetine katılan Süheyla Demir, önceki gün bir süredir kullanılmayan İl Başkanlığı’na gelerek tansiyonu yükselten HDP’li vekiller Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ’a tepki gösterdi. Anne Demir, “Kaç zamandır HDP’liler il binasını kullanmıyorlardı. Şimdi yine dönüp geldiler. Ama biz bu binayı da, bu ülkeyi de onlara dar edeceğiz. Onları burada istemiyoruz. Bunu hiç unutmasınlar, bize çektirdikleri acıyı onlardan çıkaracağız” dedi. Günler sonra HDP İl Başkanlığı’na gelen vekiller ile evlat nöbetindeki aileler arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

KIZIMI GETİRSİNLER

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için nöbet tutan Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı konuşmada, “HDP ve PKK nasıl kızımı götürmüş ise öyle getirsin. Kızım gelse de bu anneler içindevam edeceğim. HDP’nin kapısından gitmem. Bu zulmü bize niye yapıyorlar?

Çocuklarımızı getirsinler, nerede oldukların biliyorlar” ifadesini kullandı.