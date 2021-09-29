Ülkü Ocakları Başkanı'ndan ABD'nin skandal kararına tepki! ''Maddenin arkasında FETÖ var''

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 20:07 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 20:07

ABD Ülkü Ocakları Başkanı Yiğiter, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve içinde Ülkü Ocakları'nı hedef alan bir maddenin de yer aldığı yasa tasarısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yiğiter, Ülkü Ocakları'nın "terör örgütü olup olmadığının araştırılması" maddesini tasarıya ekleten Demokrat vekil Dina Titus'un, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'le çevrim içi toplantı yaptığı görüntülere ulaştıklarını söyledi.

ABD Ülkü Ocaklarının sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafta, söz konusu maddeyi ekleten Titus'un, zamanının çoğunu Türkiye aleyhinde propaganda yapmaya ayıran FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter ile toplantı yaptığı görüldü.

Yiğiter, açıklamasında, "Ülkü Ocakları'nı terör listesine almak için maddeyi sunan Titus'un kimlerle iş birliği halinde olduğu ispat edilmiş oldu. Türk'e hasım kesimlerin şahsıma ve Ülkü Ocakları'na karşı başlattıkları karalama ve iftira kampanyası şüphesiz bertaraf edilecektir." dedi.

"ARAŞTIRMA SONUCUNDA KONGRE BİZE TEŞEKKÜR EDECEKTİR"

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıda atfedilen suçlamaların Ülkü Ocakları ile hiçbir alakasının olmadığını belirten Yiğiter, yapılacak soruşturmadan çekinmediklerini ve saklayacak bir faaliyetleri olmadığını belirtti.

Yiğiter, "Rapor şayet siyasi sonuç güdülerek yazılmaz ise ABD Kongre üyeleri bize teşekkür edecektir. Bugüne kadar Amerika'da yaptığımız faaliyetlerde kanun dışı bir olay ile bir kez dahi anılmadık. Dahası, Kovid-19 salgını sürecinde yardım kampanyalarına dahil olup, etnik köken gözetmeksizin ihtiyaç sahipleriyle ekmeğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Haklarında başlatılan soruşturmanın amacının "Türkiye'nin iç siyasetine müdahale" olduğunu savunan Yiğiter, tasarıya eklenen maddenin perde arkasında FETÖ'nün olduğu düşüncesini şu sözlerle aktardı:

"Tasarıya öncülük eden Ermeni lobisi gibi görünse de bize ezelden düşman malum kesimin oynadığı etkin rolü görüyoruz. Milliyetçi Ülkücü Hareketi zan altında bırakarak, Türkiye iç siyasetine müdahale etme gayretini okuyoruz. Bizi çok iyi tanıyan Türk'e hasım kesim bilsin ki ne davamızdan vazgeçeriz, ne de vatanımızdan. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde, soydaşlarımızın hizmetinde, başı dik, alnı açık bir şekilde var olmaya devam edecektir. Amerikan anayasası ve kanunları çerçevesinde faaliyetlerimize devam edeceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği tasarıyla ilgili tepkisini dile getirmiş, "ABD'nin Ülkü Ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 2022 Savunma Bütçe tasarısının olduğu haliyle Senato'dan da geçmesi ve Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşması bekleniyor.