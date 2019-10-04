28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7013
  • 6,2634
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli mesajı

ÜLKÜ Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker aracılığıyla aradığını belirterek, 'Liderimizin teşkilatlarımıza, camiamıza ve aziz Türk milletine selamları var' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çeliker, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Özel Kalem Müdürü Sayın Murat Çeliker aracılığıyla aradılar, kendisiyle telefonla konuşarak emir ve talimatlarını aldık. Liderimizin teşkilatlarımıza, camiamıza ve aziz Türk milletine selamları var" ifadelerini kullandı. 
 
MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Bahçeli'nin istirahatine devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorların dinlenmesi yönündeki tavsiyeyi uygulayan Bahçeli´nin Türkiye gündemindeki gelişmeleri anbean takip ettiği ve önümüzdeki hafta mesaisine başlayacağı ifade edildi.

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor

Kebap severler dikkat! Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

Kebap severler dikkat! Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

MHP'den o haberler ile ilgili açıklama: Alçak yayınlar Bozkurtları kenetlemiştir

MHP'den o haberler ile ilgili açıklama: Alçak yayınlar Bozkurtları kenetlemiştir

Yavuz, Fatih'i selamlarken... Bakanlık o anları böyle paylaştı

Yavuz, Fatih'i selamlarken... Bakanlık o anları böyle paylaştı

Rusya-İran arasında 'casus' gerilimi! İsrail detayı dikkat çekti

Rusya-İran arasında 'casus' gerilimi! İsrail detayı dikkat çekti

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı
 

POPÜLER HABERLER

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA