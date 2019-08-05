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MHP'den Akşener'e yanıt: Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır.' ifadelerini kullandı.

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Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin hafta sonu düzenlenen kongresinde, Ülkü Ocakları'na yönelik olumsuz sözler sarf ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener'in ülkücülük ve milliyetçilik tariflerini, körlerin fili tarif etmesine benzeten Büyükataman, Türk milliyetçileri ile ülkücülerin Kılıçdaroğlu ve Akşener'e acıdığını ifade etti.

Büyükataman, Türk milliyetçiliği ülküsünün, Türk milleti kimliğinde birleşerek, millet olgusuna birlikte vücut veren tüm vatandaşları kucakladığını vurgulayarak, Türk milliyetçiliğinin etnik, ırkçı, ayrımcı, bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyucu kalkanı olduğunu aktardı.

"HEPİMİZİN YETİŞTİĞİ KUTSAL MEKANLARDIR"

"Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne  yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bir siyaset kazası olan İP'in ucundaki hanımefendi, haydut arıyorsa dönüp partisine bakmalıdır. HDP ve İP, yine ortak paydada buluşmuştur. Bu seferki paydaşlıkları MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığıdır. Ülkü Ocaklılara 'haydut' diyen izansız, dün 'Oğlum ocağın Atsız kolundan.' diye saçmalıyordu. Bakarsınız yarın 'Oğlum, HDP'nin filanca kolundan.' diyebilir. DYP Genel Başkan Yardımcısı iken çocukların yaptığı bozkurt işaretinden rahatsız olan biriydi. AK Parti'ye geçtiğinde 'Ülkücü değilim, demokratım.' demişti. MHP'deyken 'Ülkücüler MHP'de olur' diyordu. Şimdi, koltuk için kırk takla atanın da siyaseti bir dönme dolap zannedenin de kim olduğu daha net ortadadır. Hanımefendi, CHP ve HDP ile birleşip Ülkü Ocakları'na saldıracağına, kendisine yaranmak adına 'ağzını ıslatan' parti mensuplarını susturmalıdır. Ülkü Ocakları, bilge liderimiz başta olmak üzere, hepimizin yetiştiği kutsal mekanlardır. Ülkü Ocakları'ndan yetiştiğini iddia edip o salonda Ülkü Ocakları'na çemkirene, 'haydut' diyene ses çıkarmayan da o talihsiz sözü söyleyen kadar alçaktır."

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