Uludağ'da barınakları kırarak yakan 2 şüpheliye 2'şer yıl hapis

IHA 18 Şubat 2020 Salı15:16 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:16

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da, geçen yıl Mart ayında denetim yapan Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Kirazlıyayla’da günübirlik kullanım alanında E.K. ve E.A.’nın yerde ateş yaktığını görerek vatandaşları uyarmak için yanına gitti. Vatandaşlara yaklaşan ekipler, kötü hava koşullarında vatandaşların barınması için yapılan yağmur barınaklarında bulunan ahşap çitin balta ile parçalanarak ateşte yakıldığını tespit etti. Kamu malına zarar vermekten haklarında işlem başlatılan şüphelilere, kamu malına zarar vermek suçundan dava açıldı.

Yargılama sonucunda mahkemede karar çıktı. E.K. ve E.A.’ya kamu malına zarar vermekten 1 yıl ve eylemi yakarak gerçekleştirdikleri nedeniyle de 1 yıl arttırılarak toplam 2 yıl hapis cezası verildi.

Ayrıca Uludağ Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Keyfi uygulamalar ile kamu mallarının zarar görmesinin önüne geçmek maksadı ile Milli Park içerisinde kurulu bulunan kamera sistemi ile tüm alanlar taranarak kontrol edilmekte, bu tür davranışlar tespit edildiğinde zarara sebebiyet verenlere anında müdahale edilmektedir" denildi.