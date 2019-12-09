Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme: Bir ceset bulundu
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.
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