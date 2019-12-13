14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7919
  • 6,4755
  • 273.763
  • 111181
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına 12. gününde devam ediliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mert Alparslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ile bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarında uçak ve helikopterler kullanılamıyor.

Ekipler, çalışmalarını Efe Sarp'a ait mont ve berenin yanı sıra iki batonun (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunduğu Küreklidere mevkisinde sürdürüyor.

Çalışmalarda şu ana kadar başka herhangi bir ize rastlanamadığı bildirildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

Dönercilerden Canan Karatay'a suç duyurusu! 'Açıklamasından sonra satışlar düştü'

Dönercilerden Canan Karatay'a suç duyurusu! 'Açıklamasından sonra satışlar düştü'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi

UFO ile ilgili karanlık gerçekler

UFO ile ilgili karanlık gerçekler

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA