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Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları onuncu gününde devam ediyor

Uludağ'da kaybolan ve 1 Aralık'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Arama çalışmalarına 147 kişi katılıyor.

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Uludağ'da 1 Aralık'ta zirve yürüyüşüne çıkmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan iki kişiyi arama çalışmaları onuncu gününe girdi.
 
Mert Alparslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve İHH, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, ANDA'dan sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.
 
Geçen pazar Sarp'a ait montun, dün ise kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içine saplanmış ve donmuş vaziyette tırmanış batonu bulunmasının ardından arama çalışmaları Küreklidere mevkisinde yoğunlaştırıldı.
 
Bölgenin sarp ve kayalık, arazinin engebeli olmasından dolayı ekipler ulaşamadıkları alanları drone ile havadan tarıyor. Çalışmalar 147 kişilik ekibin katılımıyla, montun ve batonun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre çapındaki çevresinde devam ediyor.
 
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki helikopterler de sabahın ilk ışıklarıyla havalanarak bölgeye arama kurtarma ekiplerini indirdi.
 
Ekipler, geçen pazar Sarp'a ait mont ve cebinden çıkan bere ile dün bulunan baton dışında herhangi bir bulguya rastlayamadı.
 
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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