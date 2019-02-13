Uludağ'daki silahlı kavgada 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde, Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri ile bir otelin özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 29 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

OLAY

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 11 Şubat'ta Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri ile bir otelin özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıkmıştı. Dernek üyesi Y.K.Ü, E.Ç. ve R.Ö. ile otel çalışanı A.Ö, güvenlik görevlileri S.Ç. ve R.B. birbirlerini karşılıklı darbetmişti.

Kavgaya müdahale eden Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, öncelikle 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Olayın ardından toplanan yaklaşık 40 dernek üyesi, gece saatlerinde kavgaya karışanların konakladığı otele gelmiş, yaşanan kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. tabancayla rastgele ateş açmıştı.

Vücutlarına mermi isabet eden H.S. ve kayak öğretmeni Yusuf Köse (19) yaralanmıştı. Yaralılardan Köse, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirmişti. Darp sonucu hafif yaralanan 2 kişiye ise Uludağ'da müdahale edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 29 kişi gözaltına alınmıştı.