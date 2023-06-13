Uludağ'ın yamaçlarında kayboldu! 13 gündür aranıyor

Yıldırım ilçesinde kayalık ve ormanlık alanda kaybolan, çevresinde "Otçu Kadir" olarak bilinen Kadri Fidan (74) için çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz herhangi bulguya rastlayamadı.

Arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İHH Arama Kurtarma Bursa, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma, NAK Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 personel katılıyor. Arazi tarama çalışmalarında eğitimli bir köpek de kullanılıyor.

Zeyniler Mahallesi Muhtarı Nihat Ülker, gazetecilere, mahallenin alt kısmındaki Buzluca Vadisi'nde arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kendilerinin de 3 kez çalışmalara katıldığını belirten Ülker, bölgedeki mağaralara da baktıklarını ancak herhangi bir ize rastlayamadıklarını anlattı.

Bu kişiyi tanımadıklarını aktaran Ülker, "Dere kenarına günübirlik gelen vatandaşlar var, onlar tanıyorlarmış, biliyorlarmış. Biz de sosyal medyadan 'Otçu Kadir' diye duyduk. Onların istikameti genelde Kaplıkaya Deresi boyundan gelip, öyle yukarı doğru gidiyorlar. Ayrıca buralarda define söylentisi olduğu için tabii bu definecilerin de uğrak yeri." dedi.

Kaplıkaya mevkisinden 1 Haziran'da 3 arkadaşıyla Uludağ'ın yamaçlarına doğru yürümeye başlayan Kadri Fidan, bir süre sonra yanındakilerden ayrılmıştı. Fidan'ın geri dönmediğinin bildirilmesi üzerine AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.