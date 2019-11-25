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Uludere’de görsel şölen

Teröristlerden temizlenerek özlediği huzura kavuşturulan Şırnak’ın Uludere ilçesi, sonbaharın sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

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Şırnak'ın Uludere ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenerek, özlediği huzura kavuştu. PKK’nın saldırısı sonucu 1994’te boşaltılmak zorunda kalınan Uludere’ye bağlı Hilal beldesi, şimdilerde sonbaharın sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.  Yerleşim yerinden 5 kilometre uzaktaki bölge, yeniden sağlanan huzur sayesinde yöre sakinlerince ziyaret ediliyor. Köylüler, burada sonbaharda güneşli havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.  Bölge, derin vadileri, kavak ve çamlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor. 

HUZURA DAVET  

Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, “Buralar daha önce terör saldırıları sebebiyle yeterince tanıtılmadı ama huzurun gelmesiyle İnşallah hak ettiği değeri bulacak” dedi. Bölgede dört mevsim ayrı güzelliğin yaşandığına dikkati çeken Benek, “İlkbaharda açan bitki çeşitliliğiyle bir başka güzel olan bölge, sonbaharda ağaçların yapraklarıyla renk cümbüşü oluşturuyor. Herkesi bu huzurlu doğaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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