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Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ'den gözaltına alındı

Niğde'de, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ü.G., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

  • DHA
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Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ü.G., Niğde'de gözaltına alındı. Polis ekiplerince emniyete götürülen Ü.G., işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi.

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