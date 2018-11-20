Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ'den gözaltına alındı

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ü.G., Niğde'de gözaltına alındı. Polis ekiplerince emniyete götürülen Ü.G., işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi.
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