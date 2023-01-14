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''Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi'' başladı: Huzuru mumla aradığımız günleri asla unutmamalıyız

Van'da düzenlenen 'Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi' başladı. Etkinlikte konuşan Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, 'Toplum olarak bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Huzura kavuştuğumuz bu günlerde, huzuru mumla aradığımız günleri asla unutmamalıyız.' dedi. Kongrede Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da konuşmacı olarak yer alacak.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
''Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi'' başladı: Huzuru mumla aradığımız günleri asla unutmamalıyız
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Van'da Kadim Aşiretler Federasyonunca düzenlenen "Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi" başladı.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda başlayan kongrede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tarih, toplum ve kültür konularının konuşulacağı etkinliği çok önemsediğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde güneş gibi parladığını anlatan Balcı, tarihi tecrübelerden de anlaşılacağı üzere bir ve beraber oldukları sürece kimsenin düzenlerini bozamadığını belirtti.

Birlik ve beraberliğin bozulduğu zaman sıkıntı çekildiğini dile getiren Balcı, "Bölgenin insanları devletine, milletine kalpten ve yürekten bağlı. Onlara layık olduğumuz sürece onlar daha mutlu olacaklar. İnsanlar gece yarılarına kadar çok rahat geziyorlar. Çiftçimiz bağı bahçesinde güven içinde yaşıyor. Bunu güvenlik güçlerimizin cansiparane mücadelesine borçluyuz. Şunu unutmamak gerekir ki bölge halkı da huzur ve güvenliğine, geleceğine sahip çıkıyor." diye konuştu.

- "HUZURU MUMLA ARADIĞIMIZ GÜNLERİ UNUTMAMALIYIZ"

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ise aşiretlerin toplumun inkar edilemez gerçeği ve kadim kültürü olduğunu ifade etti.

Geçmiş yıllarda aşiretlerin çok sıkıntılar yaşadığını aktaran Aslan şunları kaydetti:

"Antidemokratik süreçlerde en çok aşiretler zarar gördü. Bu nedenle bir tarafta ecdadımızın bırakmış olduğu milli ve manevi değerler yok sayıldı, diğer tarafta da kadim ve tarihsel kültürümüz tahribata uğratıldı. Daha sonra yakın tarihimizin son dönemlerinde ise birtakım çevreler ve dış odaklar bu boşluktan yararlanarak toplumumuzu ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerinden kopararak milletine, devletine ve hatta manevi değerlerine düşman bir toplum haline getirdiler."

Toplumun değerlerine, kültürüne ve kardeşliğine dönmesi gerektiğine inanarak 2016'da Kadim Aşiretler Federasyonunu kurduklarını anlatan Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum olarak bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Huzura kavuştuğumuz bu günlerde, huzuru mumla aradığımız günleri asla unutmamalıyız. Terörden dolayı kısa zaman önce ilimizin Cumhuriyet Caddesi'nde rahat dolaşmamız mümkün değilken akşamları erkenden iş yerlerimizi kapatarak evimize kapandığımız günleri unuttuk mu? Göreve geldiğinden bu yana, terörle mücadele kapsamında istikrarlı ve kararlı çalışmalarıyla ülkemizi huzurlu bir ortama kavuşturduğu için İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca devlet yönetiminde büyük bir zihniyet değişikliği yaparak halka değer veren ve halka yakın duran mülki amirlerin atanmasında çok isabetli kararlar verdikleri de malumunuzdur."

Kongre koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık da aşiretlerin bölgedeki nüfuzunun, etkisinin azaldığına dair bazı tespitler yaptıklarını belirtti.

Palabıyık, "Çalışmaların gözden kaçan önemli bir kısmı da şudur, aşiretler 2000'li yıllardan sonra kurumsallaşmaya başladı. Bu kurumsallaşma STK'ler, dernekler ve federasyonlar aracılığıyla gerçekleşti. Aşiretlerin kurumsallaşması özelikle kentlerde ve metropollerde meydana geldi, kırsal alanlarda değil. Dolayısıyla bu kurumsallaşmayla aşiretlerin gençlere ulaşma şansı daha çok arttı. Çünkü aşiretler sadece kırsal alanlarla sınırlı değil, sosyal medya platformlarında dahi varlar." şeklinde konuştu.

Aşiret temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı kongre dört oturum şeklinde iki gün sürecek.

  • Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi
  • Kadim Aşiretler Federasyonu

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