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Ulusal Vefa Programı'nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildirdi.

IHA25 Ocak 2025 Cumartesi 10:38 - Güncelleme:
Ulusal Vefa Programı'nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak
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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşların huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Vefa Programı'nın 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini hatırlattı.

Bakanlık olarak program kapsamında kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek yalnız bırakmadıklarını ve ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını belirten Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025 YILI İLK ÇEYREĞİ İÇİN 1 MİLYAR LİRA AKTARDIK"

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirten Bakan Göktaş, bu kaynağın Ocak ve Mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardıklarını kaydetti.

Ulusal Vefa Programı'ndan 2024 yılında yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığını bildiren Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında her zaman yanlarında olacağız" ifadesini kullandı.

  • Ulusal Vefa Programı
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