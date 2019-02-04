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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Cemal Kaşıkçı Sokağı için imza kampanyası başlattı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu sokağın adının 'Cemal Kaşıkçı Sokağı' olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı.

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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Basın Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi’nin ilgili birimlerine hitaben yazılan dilekçede, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yapılan bu acımasız saldırının toplumsal hafızadaki yerini koruması, unutulmaması ve Kaşıkçı için adaleti sağlamak adına" sokağın isminin değiştirilmesi talep edildi.
 
Buna ilişkin görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, Cemal Kaşıkçı cinayetinin cezasız kalmaması ve etkin bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Kaşıkçı cinayetiyle Krallığın ifade özgürlüğüne nasıl baskı kurduğunu ve ne derece acımasızlaşabildiğini tüm dünya gördü. Bu vahşetin unutulmaması ve üzerinin örtülmemesi için sokağa Cemal Kaşıkçı’nın adının verilmesini Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Sınır Tanımayan Gazeteciler, Cemal Kaşıkçı’nın daha önce de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasının önünde yaptığı basın açıklamasının ardından Başkonsolosluk binasının bulunduğu Akasyalı Sokak'ın adını sembolik olarak "Cemal Kaşıkçı Sokağı" olarak değiştirmişti.
 
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıkarken cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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