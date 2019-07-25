Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de
Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- AA
Buna göre, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü'nün çekince ile birlikte onaylanması ile 6 Şubat'ta Brüksel'de imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulundu.
Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.
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