Uluslararası Diplomatlar Birliği’nden Taner Akkuş’a Önemli Görev

Yönetiminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Beril Dedeoğlu, DEİK yöneticisi Davut Yasin Bilen ve Avrupa İş Adamları Kulübü Başkanı Bay Roch gibi isimler var. KKTC Başbakanlık ve T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği yapan Uluslararası Di̇plomatlar Birliği (DMW-Türkiye), Avrupa Birliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler ECOSOC’a akredite olma statüsü ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip. Başkan Ferhat Bozçelik, Türkiye, Avrupa standartlarındaki istikrarı ile bazı önemli ülkelerden daha iyi durumda. Ülkemizin bu önemli başarısına destek vermek amaçlı çalışmalarımız sürüyor. Bu nedenle Analiz uzmanı Taner Akkuş gibi önemli bir değeri de yönetimimize almaya karar verdik. Olağanüstü çalışmaları ve başarılı projelerini uzun zamandır takdirle takip ediyorduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürmek için, kendisinden ve önemli projelerinden faydalanmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Analiz uzmanı Taner Akkuş, Böyle bir görev nazarımda mukaddesliğin tezahürüdür. Uluslararası arenada ülkemizi ve milletimizi temsil eden bu önemli kuruluşa hizmet verecek olmak da çok gurur verici. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında tüm çalışmalara katılırken, Allah beni mahcup etmesin. Bu şerefi bana layık gören başkanımız sayın Ferhat Bozçelik’e ve tüm yönetimine teşekkür ediyorum dedi.

Taner Akkuş Kimdir?

Türkiye’de ilk olan nefesten kimlik analizi projesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü bünyesinde, boşanma öncesi arabuluculuk projesini Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi bünyesinde, evlilik öncesi eğitim projesini Yerel Yönetimler bünyesinde, empatiye davet projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde, Sadep (Safranbolu Acil Destek Projesi) projesini İç İşleri Bakanlığı Safranbolu Kaymakamlığı Proje Koordinatörlüğü bünyesinde, moral atölyesi projesini Safranbolu Belediyesi (Sakem) bünyesinde, öfke ile sinir ayrımı projesini Yalova Çiftlikköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde ve beyin resetleme projesini de SGK İstanbul Kartal Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirdi. Ses getiren önemli ziyaretleri ile kısa sürede Türkiye’nin önde gelen STK’ları arasında giren “Ahde Vefa Platformu” gibi önemli Sivil Toplum kuruluşlarının oluşumlarına da imza attı. Bakanlıklar ve çeşitli kamusal alanlarda çok sayıda plaket ve ödüller aldı. Türkiye’nin önemli ailelerine özel danışmanlık hizmeti, Ak Parti ve bazı siyasi partiler ile kamusal alanlarda da moral ve motivasyon içerikli konferans ve seminerler verdi. Geçtiğimiz günlerde Kanaat önderleri buluşması programında “Türkiyenin en genç kanaat önderi” ünvanını aldı. Toplumsal meselelere duyarlılık amaçlı ve farkındalık içeren konular ile köşe yazarlığı yapan Akkuş, Evli ve iki çocuk babasıdır.