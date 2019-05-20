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Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı; ülkemizde ve İslam coğrafyasında Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi ve güzel okunmasının yaygınlaşmasına ayrıca İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberliğe katkı sağlamak ve bu vesileyle Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla 'Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları' düzenliyor.

  • aksam.com.tr
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Bu yıl düzenlenen "Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının ön elemeleri 20-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında Lazzoni otel salonunda, finalleri ise 24 Mayıs 2019 tarihinde Büyük Çamlıca Camii'nde yapılacak. Yarışmaya 68 ülkeden 121 yarışmacı katılacak.
 
Yarışmanın ödül töreni ise, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
 
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında; 25-30 Mayıs 2019 tarihlerinde Ağrı, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Iğdır, Adıyaman, Kırklareli ve Aydın olmak üzere toplam 8 ilde dereceye giren 4 yabancı okuyucu ve 12 Türk okuyucu ile Kuran ziyafeti programları icra edilecek.
 

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