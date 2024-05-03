Uluslararası Helal Turizm Kongresi 10 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Pamukçu, üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Helal (Müslüman Dostu) Turizm Kongresine 36 farklı ülke ve 55 üniversiteden 125 bilim insanının ve 30 sektör profesyonelinin katkı sağladığını belirtti. Kongre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliği ile düzenlenecek.

Türkiye helal turizmin gözde destinasyonu

Doç. Dr. Pamukçu, helal (Müslüman-dostu) turizmin, dini vecibelerini yerine getirmede hassasiyet gösteren mütedeyyin turistlerin konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım gibi turizm faaliyetlerinden doğan ihtiyaçlarını İslami kural ve inanışlarına uygun bir şekilde karşılaması olduğunu belirterek Müslüman-dostu turizmin, Müslümanlara hizmet etme düsturu taşıması, Müslüman turist sayısını arttırması, turizm çeşitliliğini zenginleştirmesi, ülke tanıtımına katkısı, yeni yatırımlar sağlaması ve istihdam olanakları gibi avantajları olduğunu söyledi. Doç. Dr. Pamukçu, mütedeyyin turistlerin inanç turizmi dışındaki diğer turistik faaliyetlere de katılım göstermeye başlamasının, ülkemizin sahip olduğu turistik ve ekonomik potansiyeli de arttırdığının altını çizdi.

36 ülke, 85 kurum ve işletme, 155 yazar ve sektör temsilci

Pamukçu, Türkiye, Müslüman seyahat pazarının gözde destinasyonudur. Türkiye'nin mevcut itibarını koruması ve tercih edilirliğini artırması açısından uluslararası katılımın yoğun olacağı bu etkinliğe ev sahipliği yapıyor olması önem arz etmektedir" dedi. Türk Hava Yollarının (THY) resmi havayolu, Anadolu Ajansı ve TürkMedya'nın resmi medya sponsorları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Pamukçu, şu bilgileri paylaştı:

"Birincisi 13 ülkeden 128 katılımcı ile, ikincisi ise 20 ülkeden 180 katılımcı ile Antalya'da gerçekleştirilen kongre bu sene İzmir'de düzenlenecek. Üç gün sürecek kongrede 36 ülke ve 85 kurum ve işletmeden 125 bilim insanının katkısı ile hazırlanan uluslararası kongrede 72 bildirinin ve 30 farklı sektör temsilcisinin sunum yapacağını, akademik ve sektörel oturumlarda bakanlık temsilcileri, bürokratlar, uluslararası otel sahipleri ve yöneticileri, tur şirketleri CEO'ları, seyahat bloggerları ve gazetecilerin bilgi ve deneyimlerini aktaracağını belirtti. Doç. Dr. Pamukçu, "bu oturumlarda Helal (Müslüman-dostu) turizm; sertifikasyon, teknoloji, finans, pazarlama, çevre, sürdürülebilirlik, kültür, rehberlik, helal gıda, turist beklentileri ve yenilikçi fikirler gibi çeşitli yönleriyle ele alınacak."dedi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Pamukçu, 3. Helal Turizm (Müslüman dostu) Kongresinde akademik oturumların yanı sıra sektör temsilcilerinin de yer alması sayesinde tüm paydaşların bilgi ve deneyimlerini aktaracağı panellerin gerçekleştirileceğini ve birçok farklı ülkeden turizm sektörü temsilcilerinin etkinliğe gelecek olması sebebiyle ile etkinlik sayesinde katılımcıların yüzyüze iletişim kurma (B2B) fırsatına sahip olacaklarını da sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Pamukçu, kongrede üniversite ve sektör, teori ve pratik buluşmasını küresel ölçekte gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Pamukçu, bu etkinliğin yakın gelecekte sektör ve bilim dünyasını daha güçlü bir biçimde bir araya getirecek olan "Uluslararası Müslüman-dostu Turizm Zirvesi" için kritik bir adım olduğunu açıkladı ve sonraki hedeflerinin dünyanın ilk "Uluslararası Müslüman-dostu Turizm Zirvesi"ni Türkiye öncülüğünde düzenlemek olduğunu belirtti.