Uluslararası imam hatip okulları çalıştayı yapıldı

Türkiye'de eğitim veren uluslararası imam hatip okullarındaki müfredat, burada öğrenim gören gençlere ilişkin sorunlar ve beklentiler "Uluslararası İmam Hatip Okulları Çalıştayı"nda tartışıldı. Eğitimciler tarafından 7 başlık altında konular ele alınırken, önerilerden yola çıkarak bir özet rapor hazırlandı.

Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin eğitim gördüğü 20 uluslararası imam hatip okulu, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eğitim-öğretim hayatına devam ediyor. İmam hatip okullarındaki program çeşitliliği kapsamında Türk öğrenciler ve misafir öğrencilere kapılarını açan okullar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti paydaşlığında düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı.

Şuraya önem veriyoruz

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılara hitap eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Bizim için istişare, meşveret, şura önemli. Bu sebeple Uluslararası İmam Hatip Okulları Çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Öğretmenlerin, idarecilerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuyu tartışıp çözüm önerilerini dile getirdiğini belirten Yentür, "Milli Eğitim Bakanlığımız da üzerine düşeni yapacaktır. Ben şahsen okullarımızda niceliği koruyarak niteliğin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Çok söz söylemek yerine iş üretmeye bakıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızın sonuçlarını inşallah kısa zamanda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yol haritamızı çıkaracağız

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı programda amaçlarının uluslararası imam hatiplerle ilgili sahanın bir röntgenini çekmek olduğunu belirterek, "Geçen yıl İstanbul Din Öğretimi Çalıştayını yapmıştık. Sonuç raporu bizim bir yıllık yol haritamızı oluşturdu. Biz sahada bu işle uğraşan, zihnini, emeğini, vaktini harcayan kişilerin deneyim, düşünce ve tekliflerini dinleyip önerilerini alacağız. Bu bize bir yol haritası çıkaracak. Aynı zamanda bir rapor olarak bakanlığa sunacağız" dedi. Uluslararası imam hatiplerin mevcut haliyle tecrübelere dar geldiğini, öğrenci seçiminden üniversiteye geçişe kadar farklı bir formatın ortaya konulması gerektiğini belirten Yapıcı, "Biz Türkiye genelindeki bu okulların mensuplarını, öğretmenlerini ve yöneticilerini masanın etrafında bir araya getirdik. Sorun alanlarını 7 başlık altında belirledik. Bunları tartışıp çözüm önerilerimizi sunacağız" diye konuştu.

Ümmet coğrafyasının kalbi olacak

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da uluslararası imam hatip okullarının halis niyetlerle, samimi gayretlerle oluşturulmuş bir başlangıç olduğunu söyledi. Bu okulların ilk kurulduğu andaki hayalin çok ötesine geçtiğini belirten Ceylan, "İlk adımı Rabbim bereketlendirdi kocaman bir aileye dönüştük. 100'den fazla ülkede ümmet birlikteliğini sağlamak üzere çok ciddi adımları atmak bu okullara nasip oldu" dedi. Uluslararası okulların daha da büyüyerek dünyayı kuşatacağını belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Okullarımızı, ümmetin farklı saiklerle parçalandığı şu dönemde tekrar ümmeti birleştirecek bir tutkal olarak görüyoruz. Ortak bir birliktelik, kardeşlik ve payda ile sınırların ötesine geçecek, gönül coğrafyasını oluşturacak bir çalışma burası. Tüm dünyayı kuşatacak, sınırları ortadan kaldıracak ve tekrar hayalini kurduğumuz büyük birlikteliği sağlayacağız. İnşallah daha sağlam temellere oturması için mücadele edeceğiz. Burası ümmet coğrafyasının kalbi ve merkezi olacak.

Yarının nitelikli gençleri buradan yetişecek

Uluslararası imam hatip okullarının ümmet için yapılmış en önemli uygulamalardan biri olduğunu belirten Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, "Gençlerimiz ümmet coğrafyalarından buraya geliyorlar, ortak bir çatı altında yaşamayı öğreniyorlar. Bugün çok önemli bir noktadayız. Çıtayı nasıl yükseltebiliriz bunun arayışı içindeyiz" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Mezunlar Birimi Yöneticisi Seyit Ömer Gürleyen de "Binleri aşan mezunumuz, 100'ün üzerinde ülkeden okullarımızda eğitim alan, ülkemizi tanıyan gençler var. 20 yıl sonra mezun ettiğimiz öğrenciler çok önemli yerlerde olacak. Artık kalıbımıza sığmıyoruz. Yarının nitelikli gençleri, dünyayı kuşatacak gençler buradan yetişecek" ifadelerini kullandı.

7 başlıkta sorunlar ele alındı

Açılışın ardından 7 masa etrafında uluslararası imam hatip okullarına ilişkin konuların tartışıldığı çalıştay sunumları yapıldı. Akademisyenler, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve STK temsilcilerinin katılımıyla yapılan oturumlarda "Uluslararası imam hatiplerde eğitim standardının oluşturulması", "Ölçme ve değerlendirme", "Öğrencilerin uyum ve entegrasyon süreçleri", "Uluslararası okullarda eğitim müfredatının kalitesi ve sınav sistemleri", "Öğrencilerin sosyal hayatı, konaklama sorunları", "Öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri", "Öğrencilerin seçim süreci", "Uluslararası imam hatip okullarındaki yöneticiler, öğretmenler" başlıkları üzerinde duruldu. Burada ortaya konulan öneriler üzerine hazırlanan özet rapor ise değerlendirme ve kapanış oturumunda açıklandı. Program, sertifika takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.