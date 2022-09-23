Uluslararası mafya hesaplaşmasında 11 kişi tutuklandı

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtuldu. Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma günü Furkan Yeşil'i Artvin'de yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Operasyonu genişleten polis, Pazartesi günü İstanbul merkez olmak üzere İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de şüphelilere yönelik baskın gerçekleştirdi. Operasyonlarda Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovıc, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Yakup Doğan, A.S., A.Y., N.A., E.C., E.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Operasyonların devamında olaya karıştığı belirlenen Erdi Ertan İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan Erdi Ertan, İstanbul'a getirildi. Ertan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.