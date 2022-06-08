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'Uluslararası Medya Eğitim Kampı' sertifika töreniyle tamamlandı

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Medya Eğitim Kampı', sertifika töreniyle tamamlandı.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
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Sarıyer'deki Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleşen ve 4 gün süren eğitime, 13 ülkeden 44 kişi katıldı.

Kampa katılanlara AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, sertifikalarını takdim etti.

İşbilir, yaptığı konuşmada, katılımcıların burada edindiği bilgi, tecrübe ve fikrin yanı sıra arkadaşlıklar da kurduğunu anlatarak, "Bu arkadaşlığınızı kamptan sonra da devam ettirin. Bizimle ve birbirinizle olan iletişimi kesmeyin. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde birlikte ve güçlü olmalıyız." dedi.

Cibutili Mahad Aouled, Çankırı'da öğrenci olduğunu, başvuru yaparak kampa katıldığını belirterek, "Kamp mükemmel derecede güzel geçti. Kamp süresince birçok etkinlik yaptık. Spor faaliyetleri oldu, tarihi yerleri gezdik. Uluslararası öğrencilerle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Kampa katılanlardan Devrim Aktürk, alanında uzman isimlerden eğitim aldıklarını söyledi.

  • Uluslararası Medya Eğitim Kampı
  • Marmaracık Gençlik Kampı
  • İİGF

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