Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi Başkanı Ekinci: BM ve AB sığınmacılara yardımda Türkiye ile koordineli çalışmalı

Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi (UMAM) Başkanı Mustafa Ekinci, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili kuruluşları mültecilere yardım konusunda Türkiye ile koordineli ve iş birliği içinde çalışmalı." dedi.

Türkiye'de mülteci ve sığınmacılara yapılan yardım çalışmaları ve bu noktada uluslararası kuruluşlarla iş birliğine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ekinci, Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşları ve bireyleri ile dünyaya örnek oluşturan bir insani dayanışma örneği göstermeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin mülteci ve sığınmacılara yardım konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesi olduğunu ifade eden Ekinci, "BM ve AB'nin ilgili kuruluşları sığınmacı ve mültecilere yardım konusunda Türkiye ile koordineli ve iş birliği içinde çalışmalı. Bazı ülkelerin devlet kurumları, yerli ve yabancı sivil toplum örgütleri de Türkiye'nin kamu kurumları ile koordineli ve iş birliği içinde insani yardımlarını sürdürmeli." dedi.

Başta BM kuruluşları olmak üzere uluslararası kurumların insani projelerini yürütürken şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, gönüllülük ve güvenirlilik gibi ilkeleri gözetmesi gerektiğine dikkati çeken Ekinci, Türkiye'nin 2019'da BM kuruluşları ve diğer kuruluşların ortaklıklarının sayısını arttırmasının önemini vurguladı.

"Uluslararası Kuruluşların İnsani Yardım Faaliyetleri" toplantısı

UMAM Başkanı Ekinci, ayrıca, UMAM, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün iş birliği ile Ankara'da yarın "Uluslararası Kuruluşların İnsani Yardım Faaliyetleri: Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı" başlıklı bir toplantı düzenleneceğini kaydetti.

Toplantıda, Türkiye'nin mülteciler ve sığınmacılar için yürüttüğü çalışmaların da anlatılacağını dile getiren Ekinci, "Türkiye burada öncü bir rol oynayabilir." dedi.

Ekinci, toplantıda, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının kayıt ve kayıt uzatma işlemleri, insani yardım projeleri hakkındaki resmi izinleri, sahada yürütülen faaliyetleri ve diğer ilgili konularla ilgili düzenlemeler ve iş birliği yönlerinin ele alınacağını bildirdi.

"Yardım ve çalışmaları uluslararası topluma aktarmalıyız"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Ayhan da yabancı kuruluşların, kamu kurumlarının yanı sıra Türk sivil toplumuyla da iş birliğini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin zorla yerinden edilmiş milyonlarca göçmen ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ve dünyada bu konuda ilk sırada yer alan bir ülke konumunda olduğunu anlatan Ayhan, Türkiye'de mültecilere çok ciddi kamu desteği verildiğini hatırlattı.

Ayhan, Türkiye'nin sosyal uyum ve yardımları en iyi şekilde mültecilere sağlamaya çalıştığını, Türkiye'nin kurumlarından her yıl milyonlarca liralık fonun mülteci ve sığınmacılara ayrıldığını belirtti.

Yapılan yardımların ve çalışmaların uluslararası topluma aktarılması konusunda daha çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Ayhan, "UMAM Türkiye'nin sağlık, eğitim ve diğer alanlarda yapılan yardım programlarının daha iyi anlaşılması için çalışıyor. Bunların uluslararası toplum tarafından anlaşılması ve onlarla dayanışma sağlanması çok önemli." diye konuştu.

Prof. Dr. Ayhan, insani yardımların uluslararası toplum tarafından yeterince anlaşılmadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşması gerektiğini vurguladı.