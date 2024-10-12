''Uluslararası Özgür Filistin Kongresi'' İstanbul'da başladı

Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler, araştırmacılar, hukukçular ve medya mensupları katıldı.



Kongreye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Medya Platformu Derneği Genel Başkanı Turgut Özmutafoğlu, Gazze'nin tüm dünyanın kanayan bir yarası olduğunu söyledi.

Özmutafoğlu, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sonuç bildirgesini de sonrasında Amerikan Konsolosluğu önünde açıklayarak, bunu biraz daha resmi düzeyde, biraz daha uluslararası duyurulabilir çapta da bir yapıya kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Kongreye Gazze'deki akademisyenlerin, sanat ve medya camiasından kişilerin davetli olduğunu belirten Özmutafoğlu, "Buradan zulme yorum yapmak, bu bir tepki ama Gazze'de yaşayıp bu zulme maruz kalan insanların burada gelip anlatması ve haliyle daha şeffaf bir şekilde duyurulması konusundaki konular ön plana çıkıyor. Medyatik insanların, ünlülerimizin de katkılarıyla beraber de bunu biraz daha halkımıza yaymayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Özmutafoğlu, bugünkü etkinliğin iki aşamalı bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Bizim ilk aşamadaki çalışmamız bir çalıştaydı. Çalıştayımızı da Neslişah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiştik. Bunun sonuç bildirgesini İsrail Konsolosluğu'nda açıklandı. Sonrasında tabii ikinci etap, kongremizde de bunu biraz daha geniş yayılımlı bir hedef kitleye duyurmayı hedefliyoruz, bildirgeyi kitapçık olarak çıkartıp uluslararası camiada da bir akademik literatüre katılımının sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongredeki çalışmaların akademik dil düzenlemeleri yapıldıktan sonra, hemen akabinde kitaplaştırma süreci olacağını aktaran Özmutafoğlu, kitaplaştırma sürecinin ardından, gerekli akademik onaylar alındıktan sonra da yurt dışı dağılımlarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

- KONGRE ÇALIŞMALARI 5 FARKLI DİLDE DÜNYAYA SUNULACAK

Kongre Koordinatörü Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, kongredeki amaçlarının hem Filistin meselesinin daha geniş yelpazeyle ele alınması hem de orada katledilen herkesin sesini dünyaya duyurulmasına vesile olmak olduğunu belirtti.

Kongre sonuç taslağını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklayacaklarını aktaran Palabıyık, "ABD Konsolosluğu'nun önünü tercih etmemizin sebebi, İsrail'in katil yöneticisi olan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına karşı bir tepki olarak, hem sanat dünyasının hem akademik dünyanın hem spor dünyasının hem de mütefekkirlerin, akademisyenlerin birlikte vermiş olduğu bir cevap olacak aslında bu. Aynı zamanda bunun da ülkemizden, Türkiye'den, İstanbul'dan verilmesi bizim için çok daha büyük bir anlam içeriyor." ifadelerini kullandı.

Palabıyık, kongre sonrasında bütün yazarlardan ve katılımcılardan metinler isteyeceklerini belirterek, şunları söyledi:



"O metinleri bir kitap haline getirerek 5 farklı dilde yayınlamayı düşünüyoruz ve yayınladıktan sonra özellikle Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Arap dünyasındaki üniversitelere ve bu üniversitelerin özellikle sosyal bilimler bölümlerinin hocalarına, akademisyenlerine göndereceğiz. Sadece bunlar değil, uluslararası STK'ler, dernekler var, bunlara da ileteceğiz çalışmalarımızı. Dolayısıyla çalışmalarımızın hem teorik olarak hem görsel olarak kanıtları bu bahsettiğimiz kurum ve kuruluşların ellerinde olacak. Böylelikle Filistin'le, Gazze'yle alakalı olarak hem bu katliamın unutulmaması, hem yeniden yaşanmaması için hem de orada neler yaşandığını gizleyen bir katil İsrail devletinin karşısında neler yaşandığını ortaya çıkarmak ve ispatlamak için bu çalışmayı yapacağız."

Prof. Dr. Palabıyık, bu tür kongrelerin özellikle Türkiye'de artması, teşvik edilmesi ve destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- KONGREDE FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR ELE ALINIYOR

Uluslararası Özgür Filistin Kongresi'nde, Filistin'de yaşananlar, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar, uluslararası medyanın ve siyasilerin bu konudaki tutumu panellerle ele alınıyor.

Akademisyenlerin, sanatçı ve gazetecilerin söz aldığı kongre, "Özgür Filistin, Şehadet ve Katil İsrail", "Filistin Bizim Neyimiz Olur", "Gazze Direnişini Anlamak ve Anlatmak" oturumlarıyla devam ediyor.

Öte yandan gün boyu devam edecek kongreye, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdusselam ve Hemmam Heniyye'nin de çevrimiçi bağlantı ile katılması bekleniyor.