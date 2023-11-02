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Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

2 Kasım 2023 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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