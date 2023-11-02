Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU İLE AVUSTURALYA MERKEZLİ OLARAK KÜRESEL ÇAPTA FAALİYET GÖSTEREN VE LİDERLİĞİNİ HAKAN AYIK'IN (REİS) YAPTIĞI ULUSLARARASI SİLAHLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ COMANCHERO ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2023
OPERASYONLAR SONUCUNDA 3⃣7⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️
Avusturalya... pic.twitter.com/mk7h5V9zZ3