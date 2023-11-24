Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde ''Dijital Çağda Kamu İletişimi'' paneli düzenlendi

İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde, OECD Kamu Politikaları Analisti Karine Badr'ın moderatörlüğündeki "Dijital Çağda Kamu İletişimi" başlıklı panele, Vrije Brüksel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tom Moylan, Lund Üniversitesi Dekan Yardımcısı Anamaria Dutceac Segesten ve Slovenya Kamu İletişimi Merkezi Medya Forumu Kurucusu Kristina Plavsak Krajnc konuşmacı olarak katıldı.



Vrije Brüksel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Moylan, kamu iletişiminde "verileri ikna edici bir şekilde kullanmanın" önemine değinerek, "Bir hikaye anlatırken veya görüşleri desteklemek için verileri kullanmak giderek daha popüler hale geliyor. Veriler iletişimin konusu olabilir." dedi.

Moylan, verilerin kamu iletişimcilerinin "hangi platformları kullanması ve hangi tarzlarda mesajlar vermesi" gibi konularda karar vermelerine de yardımcı olabileceğini belirterek, "Verileri, dünyada olup bitenleri izlemek, sesimize nerede ihtiyaç duyulduğunu ve nereye gidip konuşmamız gerektiğini belirlemek için de kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

"KAMU SEKTÖRÜNDE İLETİŞİM, SORUMLULUKLAR VE HESAP VERİLEBİLİRLİKLERİN YOL AÇTIĞI BİR AĞIRLIKLA GELİR"

Lund Üniversitesi Dekan Yardımcısı Segesten, yapay zekanın "bir pazarlama hilesi" değil bir tür teknoloji ve bilgisayar yazılımı olduğuna dikkati çekerek, yapay zekanın insan kontrolüne bağlı ve belirli bir alan içerisinde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

İletişimcilerin yapay zekayı hangi alanlarda kullanacağı hakkında konuşan Segesten, bunların "bilgisayarların görme, dili anlama ile dili üretme ve söylenenleri anlama konusunda eğitilmesi" olduğunu kaydetti.

Segesten, bu alanların kamu iletişiminde bilgiye erişimi kolaylaştırmak için kullanabileceğine işaret ederek, "Çevirinin otomatik bir şekilde sağlanmasıyla kurumsal iletişimin erişilebilir olması ve çok farklı dillerde erişilebilmesi eşit temsile olanak sağlıyor. Yapay zeka, vatandaşların endişelerini ve şikayetlerini iletecek şekilde kullanılabilir ve hükümet ile vatandaşlar arasındaki ara yüzün optimize edilmesini sağlayabilir. İşaret dili kullananlar için yazılımlar oluşturulabilir ve bunların gündelik hayatta kullanılacağı bir noktaya ulaşmak için çalışılabilir." dedi.

Yapay zeka teknolojilerinin ayrıca bilginin kalitesini artırmak için de kullanabileceğini ifade eden Segesten, "Paylaşımlarda sorunlu veya yanlış içeriğin ve sahte veya nefret söylemi yayan hesapların tespit edilmesi için kullanılabilir. Yapay zeka, manipülasyon ve dezenformasyon üretmek için kullanıldığı gibi, doğrunun tespit edilmesi için de kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Segesten, kamu iletişiminin diğer iletişim şekillerinden farklılığını hatırlatarak, "Kamu sektöründe iletişim, sorumluluklar ve hesap verilebilirliklerin yol açtığı bir ağırlıkla gelir." dedi.

"DİJİTAL TEKNOLOJİLERE KUCAK AÇMALI VE ONLARIN TOPLULUKLARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SUNACAĞI POTANSİYELİ KULLANMALIYIZ"

Slovenya Kamu İletişimi Merkezi Medya Forumu Kurucusu Krajnc, kamu iletişiminin temelinde "demokrasi, demokratik ilkeler ve mesleki standartların" yattığını belirterek, bunların "hükümetten kaliteli bilgi akışı ve hesap verebilirliğin sağlanması ile paydaşların katılımının teşviğini" mümkün kıldığına değindi.

"Kamu iletişimi, kamu kurumları tarafından yürütülen bir süreç. Bunun sorumluluk içerisinde yapılması ve her zaman kamunun yararına olması gerekiyor." diye konuşan Krajnc, kamu iletişiminin pazarlama ya da rekabet stratejisine dönüşmemesi ve siyasi iletişim ile ayrımının akılda tutulması gerektiğini söyledi.

Krajnc, dijital ortamda kamusal iletişimin işlevi aynı olsa da teknik, kanallar ve mesajlar bakımından bir uyarlama yapılması gerektiğini kaydederek, "Bu anlamda anlattığımız hikayeler ve sunduğumuz ürünler gerçek kanıtlara dayalı olmalı ama bunu yaparken daha açıklayıcı ve yaratıcı olmalıyız. İnsanlara bir şeyleri anlatmak değil de göstermek ve ilgilerini çekebilmek önemli." ifadelerini kullandı.

Dijital teknolojilerin kamu iletişiminde kullanılmasına ilişkin Krajnc, "Dijital teknolojilere kucak açmalı ve onların toplulukları güçlendirmek için sunacağı potansiyeli kullanmalıyız." dedi.