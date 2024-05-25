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Uluslararası sularda Türk bayraklı yelkenliye operasyon! Çok sayıda FETÖ'cü yakalandı

İzmir Urla açıklarında Tektaş Burnu'nun güneyindeki uluslararası sularda Türk bayraklı bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliği suçundan aranan 10 kişi yakalandı.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
Uluslararası sularda Türk bayraklı yelkenliye operasyon! Çok sayıda FETÖ'cü yakalandı
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda Urla açıklarında Tektaş Burnu'nun güneyindeki uluslararası sularda Türk bayraklı bir yelkenli tekne durduruldu.

Tekneye çıkan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında TSK'dan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 10 şüphelinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında arama kararlarının bulunduğu, 1 kişinin ise yasa dışı geçişi organize ettiği belirlendi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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