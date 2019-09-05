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''Uluslararası toplum Irak'ın yeniden imarında yetersiz kaldı''

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yıkıma uğrattığı bölgelerin yeniden imarı konusunda uluslararası toplumdan yeterli destek alamadıklarını söyledi.

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AA muhabirine konuşan Zebari, Irak'ın yeniden imarı, kamplarda yaşayan göçmenlerin durumu ve tutuklu DEAŞ'lılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Irak'ta 2 yıl önce DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki yetersiz altyapı ve elverişsiz yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda iç göçmenin hâlâ evlerine dönemediğini belirten Zebari, "Irak'ta harabeye dönen bölgelerin acil bir şekilde imarına ihtiyaç var. Bu, vatandaşların maddi imkanlarıyla yapılamaz. Uluslararası toplum Irak'ta zarar gören bölgelerin imarından yetersiz kaldı." dedi.

Uluslararası toplumdan ülkede zarar gören bölgelerin imarı konusunda verdikleri sözün arkasında durmalarını isteyen Zebari, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası kuruluşların konuyla yeterince ilgilenmediğini ve bu durumun göçmenlerin geri dönmesi önünde ciddi engel oluşturduğunu ifade etti.

Zebari, DEAŞ'tan zarar gören bölgelerde sağlık, su, elektrik, yol ve eğitim gibi hayati alanlardaki hizmetlerin hâlâ yetersiz olduğunu vurguladı.

- "Göçmenler zorla evlerine gönderilmiyor"

Bazı uluslararası kuruluşların IKBY'nin iç göçmenleri kamplardan çıkardığı yönündeki iddialara ilişkin ise, Zebari şunları kaydetti:

"Biz dönüşlerin önünde engel olmuyoruz. IKBY hükümeti hiçbir göçmeni zorla evlerine geri göndermiyor. Güvenlik açısından sorunlu bölgelerde göçmenlerin dönüşü önünde engel oluşturmuyoruz ancak can güvenliklerini önemsiyoruz."

Zebari, Musul'da DEAŞ tehlikesine dikkati çekerek, kentte örgütün uyuyan hücrelerinin bulunduğunu, bunun göçmenler için de güvenlik sorunu oluşturduğunu dile getirdi.

- "IKBY'de 800 bin göçmen ve mülteci var"

IKBY'de iç göçmenler ve mültecilerin barındığı 39 kamp bulunduğu bilgisini paylaşan Zebari, "IKBY'deki bu kamplarda yaklaşık 800 bin göçmen ve mülteci yaşıyor. Şu ana kadar bunların çoğu yerlerine geri dönmedi." bilgisini verdi.

IKBY yetkilisi Zebari, 2015-2018 yıllarında iç göçmen ve mültecilere 3 milyar dolardan fazla harcama yaptıklarını ve şu anda 240 bin ila 250 bin Suriyelinin IKBY'de yaşadığını söyledi.

- "853 DEAŞ'lıyı Irak hükümetine teslim ettik"

DEAŞ'lı tutuklular meselesine de değinen Zebari, IKBY'deki cezaevlerinde örgüt ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılamaları süren 677 kişi bulunduğunu belirtti.

Bu kişiler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu aktaran Zebari, tutuklu DEAŞ'lıların Irak ve IKBY yasalarına tabi tutulduğunu dile getirdi.

Irak hükümetiyle iş birliği içinde olduklarını kaydeden Zebari, "Bu kapsamda 2017-2018 yıllarında 853 DEAŞ'lıyı Irak hükümetine teslim ettik. Teslim edilen kişiler Irak kimliği taşıyan kişilerdi. Şu anda bu sayı çok azaldı. Kalanların teslim edilmesi için de Irak hükümetinin bize talepte bulunması gerekir." diye konuştu.

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