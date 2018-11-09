Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye üzerinden geçecek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden (HKÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çeşitli çalışmalar yapan ve astronotlara uzay fotoğrafçılığı eğitimi sağlayan Neihouse, astronotların dünya yörüngesinde çektikleri görüntülerin yer aldığı "A Beautiful Planet" belgeselinin gösterimine katıldı.

Gösterimin ardından belgeselin yapım aşaması ile kullanılan görüntüler hakkında bilgi veren Neihouse, Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk kameranın 1984 yılında getirildiğini belirterek, yer çekimsiz ortamda çekim yapmanın zorluğuna işaret etti.

"Daha önce bir istasyonun uçtuğuna şahit olmadıysanız bu hafta böyle bir şansınız olacak" diyen Neihouse, "10-13 Kasım tarihlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Türkiye üzerinden geçecek." dedi.

Neihouse, ISS’nin kuzeybatı yönünden güneybatı yönüne doğru hareket edeceğini ve ufuk çizgisinin net olduğu yerlerden görülebileceğini ifade ederek, akıllı telefonlarda bulunan ‘’GoISSWatch ISS Tracking’’ uygulamasıyla istasyonun takip edilebileceğini belirtti.

Neihouse, söyleşinin ardından, HKÜ İletişim Fakültesi öğrencileriyle atölye çalışması yaparak temel fotoğrafçılığı anlattı.

Etkinlik sonunda, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, James Neihouse’a plaket takdim etti.