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UMED'den Meta'nın İsrail'e kalkan olacak sansürüne sert tepki

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Meta'nın 'siyonist' kelimesinin 'nefret söylemi ve hakaret' anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını duyurmasına tepki gösterdi.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
UMED'den Meta'nın İsrail'e kalkan olacak sansürüne sert tepki
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UMED, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın işgalci İsrail'e kalkan olacak sansürüne tepki gösterdi. UMED'den yapılan açıklamada, Meta'nın bu kararının İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olma girişimi şeklinde nitelendi.

UMED'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Sansür mekanizmalarını devreye sokan platformlar katliama ortak olmaktadır.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, "siyonist" kelimesinin "nefret söylemi ve hakaret" anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını duyurması, ırkçı Siyonizm'e kalkan olma çabası, İsrail'in Gazze'de 9 aydan bu yana gerçekleştirdiği soykırıma ortak olma girişimidir. 9 aydan fazla süredir havadan, karadan ve denizden İsrail'in sürdürdüğü saldırıları perdelemeye çalışan Meta'nın sansüre sarılması insan haklarına ihanettir.

Siyonizm; Musevileri Filistin'e yerleştirme (işgal) amacını güden ve üyelerinin Yahudilerden oluştuğu bir siyasal harekettir. 1864 yılından bugüne hareketin bütün taraftarlarına, ister Yahudi olsun, ister olmasın "Siyonist" denmiştir. Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 1975'te almış olduğu 3379 No'lu kararında ise Siyonizm'in iddia edildiği gibi bir bağımsızlık hareketi olmayıp 'ırkçı' hareket olduğu beyan edilmiştir. Kaldı ki bu ırkçı hareket İsrail'i doğuran ve soykırımlara zemin hazırlayan ve yapan bir harekettir.

Irkçı ve katliamcı bir hareketi deşifre etmek tüm insanlığın görevidir. Bu görevi engellemek sadece sansür değil ırkçılığa sarılmak, kötüden yana saf tutmak, iyiliğe savaş açmaktır.

Hakikatin sesi olanların gönderilerinin silinmesi, hesaplarının kilitlenmesi ifade özgürlüğüne saldırı ve faşizan bir tutumdur."

  • UMED tepkisi
  • siyonist nefret söylemi
  • platform kaldırma

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