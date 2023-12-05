'Akşener'in oğlu poşetlerle para dağıttı' iddiasında bulunmuştu... Dikbayır partiden ihraç edildi

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." bilgisi verildi.

Dikbayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

'AKŞENER'İN OĞLU POŞETLERLE PARA DAĞITTI'



Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Dikbayır, 'Seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. Seçim bitti, Fatih Akşener kendi ekibine 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttı' iddiasını ortaya atmıştı..