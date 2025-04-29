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Ümit Özdağ hakim karşısında... 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

AA29 Nisan 2025 Salı 10:55 - Güncelleme:
Ümit Özdağ hakim karşısında... 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor!
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salonunda görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu Özdağ ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alınıyor.

Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salona alınmayan bazı partililer, duruma slogan atarak tepki gösterdi.

Öte yandan adliye ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Özdağ için istenen ceza belli oldu

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor.

İddianamede Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep ediliyor.

Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti

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