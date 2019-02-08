Ümit Özdağ, İYİ Parti’den elini ayağını çekti

İYİ Parti’nin CHP’den HDP’ye uzanan ittifakına büyük tepki devam ediyor. Bir süre önce 31 Mart’a kadar İYİ Parti’den çekildiği iddia edilen Özdağ, gazeteci Gürkan Hacır’a mesaj yoluyla, “Yurt dışında değilim, makamını toplamadım. Ankara’dayım. Bu konuda bir açıklama yapmayacağım. Bilmesi gerekenler durumu biliyor” dedi.

“CHP BİZE OY KAYBETTİRDİ” DİYEN ÜMİT ÖZDAĞ, İYİ PARTİ’DEN ELİNİ AYAĞINI ÇEKTİ

Özdağ, 24 Haziran seçimler sonrası bir televizyon konuşmasında, “CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi” demişti. “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık” diyen Özdağ, ‘Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi’ demişti.