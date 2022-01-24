UMKE ekiplerinin zorlu mesaisi

DHA 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:31

Osmaniye'de devam eden yoğun kar yağışı, birçok köy yolunda ulaşımda aksaklıklara neden oldu. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, yolların kapalı olduğu Bahçe ilçesi Bekdemir ve Yukarı Karderesi köylerindeki hastaların yardımına yetişti. UMKE ekipleri, İl Özel İdare ve Bahçe Belediyesi ile koordineli çalışması sonucunda Yukarı Karderesi köyündeki göğüs ağrısı şikayeti olan kadın hasta D.A. (91) ile Bekdemirli köyündeki akut batın ağrısı olan erkek hasta İ.Ç. (67), evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastalar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

2 gündür yollar kapalıydı

Diğer yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gündür ulaşımın kapalı olduğu Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde oturan kalp yetmezliği bulunan kadın hasta S.K. (70) ve yüksek ateşi olan E.K. (5) de UMKE ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla Düziçi Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.