İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9845
  • EURO
    6,5871
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    123588
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • UMKE'nin mobil iletişim aracı sayesinde çığ noktasından anbean bilgi alındı
Güncel

UMKE'nin mobil iletişim aracı sayesinde çığ noktasından anbean bilgi alındı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Elazığ'da bulunan mobil iletişim aracı sayesinde, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ felaketinde görev alan personellerle anlık iletişim sağlanarak bölgeye gerekli ekip ve ekipman desteği gönderildi.

AA06.02.2020  09:08 - Güncelleme: 06.02.2020  09:08

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bakanlığın deprem nedeniyle Elazığ'a kurduğu UMKE'nin mobil iletişim aracında görevli personeller, yaşanan ikinci çığdan yaklaşık yarım saat sonra, bölgede bulunan ekip ile iletişim kurdu.

Bir sağlık personelinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüşmede ekipler, çığ bölgesindeki görevlilerle sürekli iletişim halinde alınan bilgileri anbean Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi'ne (SAKOM) aktardı.

Bu sayede çığ bölgesine gerekli malzeme ve ekipman ihtiyacı, personel durumu ile diğer tüm destek bağlantılarının buradan karşılanması sağlandı.

Tren yolunun 'kar kaplanı' 33 yıldır raylarda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Önemli noktaları ele geçirdiler
Önemli noktaları ele geçirdiler

Önemli noktaları ele geçirdiler

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!

3 camiyi ibadete kapattılar
3 camiyi ibadete kapattılar

3 camiyi ibadete kapattılar

Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!
Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!

Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.