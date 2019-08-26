Ümmiye Teyze  küresel ısınmaya karşı

Mersin’de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile kadınların sesini dünyaya duyuran ve bir reklam filminde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’yla kamera karşısına da geçen 62 yaşındaki Ümmiye Koçak, ekibiyle sahnelemeye hazırlandığı yeni oyunda küresel ısınmaya dikkat çekecek. Koçak’ın, yaklaşık bir yılda yazdığı “Ana, gökyüzü delinmiş” adlı tiyatro oyununu sahnelemek için 8 kişilik ekibiyle çalışmalarını Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy’de sürdürüyor. Koçak ve ekibi, sabahın erken saatlerinde kalkarak ev işlerini yapıp, daha sonra da sahneleyecekleri oyunun ezber ve provalarını yapıyor. Ekipte bulunan kadınlar, yurt içi ve yurt dışında sahne alarak küresel ısınma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

SPONSOR ARIYORUZ

Koçak, ormanlara sahip çıkılması gerektiğini aktararak, “Bu o kadar ciddi bir sorun ki biz Torosların zirvesinden haykırıyoruz; suçlu arayacak zaman değil, birleşme zamanı. Belki biz hafif yaşıyoruz bu küresel ısınmayı ama Afrika’da insanlar açlıktan ölüyor. Farkındalık olması için bu oyunu sahneliyoruz.” diye konuştu. Koçak, oyun yazmaya devam edeceklerini ancak tiyatronun bazı ihtiyaçları konusunda sponsor desteği aradıklarını da sözlerine ekledi.