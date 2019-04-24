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Ümraniye’de kendisini vuran şahıs ağır yaralandı

Ümraniye’de bir kişi kendisini karnından vurarak yaraladı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alınırken, şahsın kendisini neden vurduğu henüz öğrenilemedi.

  • İHA
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Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi Hürriyet Evleri’nde saat 20.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre adının Ö.A. olduğu öğrenilen şahıs, oturduğu apartmanın otoparkında kendisini karnından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ö.A.'nın eşi D.A.’nın iddiasına göre Ö.A., kendisini karnının sol kısmından vurarak yaraladı. Şahsın kendisini neden vurduğu ise henüz öğrenilemedi. Ağır yaralanan Ö.A., sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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