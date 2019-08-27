31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,825
  • 6,4663
  • 285.637
  • 97101.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ümraniye'de otomobil park halindeki araca çarptı

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 06.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İlhami A., kullandığı 34 FB 81 66 plakalı otomobilin hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle Alemdağ Caddesi üzerinde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 34 SJ 753 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüsü İlhami A. yaralandı. İlhami A. çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İlhami A. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri de kaza alanında hazır bekledi. Arçların kaldırılmasının ardından caddede araç geçişi normale döndü.

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dolarda ticaret savaşı destekli ‘flash crash’

Dolarda ticaret savaşı destekli ‘flash crash’

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Golcü kabusu hortladı

Golcü kabusu hortladı

Ümraniye'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Ümraniye'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Balık tezgahlarında ucuzluk göründü

Balık tezgahlarında ucuzluk göründü

Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

Satırlı trafik magandası dehşeti

Satırlı trafik magandası dehşeti
 

POPÜLER HABERLER

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor

Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara'nın tüm fırsatlarını sizin için listeledik...

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara'nın tüm fırsatlarını sizin için listeledik...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA